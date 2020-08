El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha sostenido que "no han faltado empujes, intentos y presiones" para que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no pueda agotar la legislatura, y "no van a faltar" en el futuro a través de "la presión mediática con 'fake news'" o mediante "la guerra judicial con casos que no van a ningún lado, pero que generan ruido".