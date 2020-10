El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "hubiera preferido" que "no fuera necesaria" la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el PSOE y Unidas Podemos y "respetar el espíritu de la Constitución" pero "no es posible" porque "hay bloqueo" y, por ello, "no queda más remedio" que hacerlo "de otra manera".