El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la Cumbre de Galicia "no es extraordinaria" sino que son "cada tres meses en distintos territorios" y "no son solo sobre financiación autonómica" sino para regiones que comparten algunas "problemáticas" como la despoblación. Además, ha remarcado que no le "gustan los frentes" y no es una reunión "contra nadie y menos contra el Gobierno" sino para "trabajar juntos" en el modelo de financiación.