El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el Pasaporte Covid "no debería ser exigible hasta en tanto en cuanto el conjunto de la ciudadanía tenga acceso al mismo" ya que, a su juicio, que una parte de la ciudadanía "no pueda acceder a un determinado sitio" porque "no ha tenido todavía opción a vacunarse" es "matarnos a cañonazos". "Cosa diferente es cuando todo el mundo haya tenido la posibilidad de vacunarse", ha matizado.