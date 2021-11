Vara subraya la importancia para Extremadura de los Jedes

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha inaugurado las finales deportivas de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (Jedes) en Cáceres donde ha destacado que lo más importante que han hecho los gobiernos de uno y otro signo por Extremadura son estos juegos. No hay otro sello, no hay otra impronta, no hay otra marca que nos identifique mejor con nuestra manera de entender la vida y con nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de entender la igualdad de oportunidades, ha afirmado