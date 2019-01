El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado, en alusión a la fotografía de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Idoia Mendia, junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que él no se haría una foto con el dirigente abertzale. "Yo no me hago una foto con Otegi en mi vida", ha espetado.