Vecina de Burjassot denuncia a su banco: "Me sentí humillada"

Amparo Molina, una vecina de Burjassot (Valencia), ha denunciado a su entidad bancaria por obligarle a abonar dos euros en ventanilla para poder sacar dinero y haber sido "humillada" y "maltratada": "Me dijeron que no podía seguir sacando dinero como hasta ahora que tenía que ir a ventanilla y pagar dos euros y les dije que no iba a pagar más, y ellos me dijeron que no me iban ayudar". Molina ha explicado que abandonó la sucursal de su banco llorando ante lo que considera que es un "abuso" y ha subrayado que no les deberían cobrar a las personas mayores "ni por ayudarnos ni por darnos nuestro dinero, es su trabajo".