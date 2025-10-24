Vecino de Paiporta al volver a su casa arrasada: "Mi mujer y yo lloramos como dos críos"

La localidad de Paiporta (Valencia) fue una de las más golpeadas por la dana del 29 de octubre, algunos de sus vecinos siguen intentando recuperar una normalidad que se esfumó hace un año tras una trágica jornada en la que perdieron hasta sus hogares. Es el caso de Lorenzo Paredes, vecino de esta localidad y que reside en una de las casas bajas próximas al barranco del Poyo, quien confiesa que en los primeros días en los que pudieron volver a su hogar, arrasado por la dana, su mujer y él estuvieron "llorando como dos críos" y admite que fueron momentos muy duros. La dana destrozó su casa y también muchos recuerdos, así como documentos importantes. "No hemos podido recuperar nada, solo un cuadro que tenía con una foto junto a mis nietos. Ya no tengo nada más".