Vecinos de Algemesí señalan que el problema es de hace años en la guardería

Vecinos de la localidad valenciana de Algemesí de las fincas próximas al centro infantil han asegurado que los problemas se arrastraban "desde hace años". Los habitantes manifestaban que la comunidad de vecinos de uno de los inmuebles había intentado denunciarlo, pero "por ser acusaciones tan graves y no tener pruebas contundentes no se ha podido hacer nada" hasta que trabajadoras han podido tomar desde dentro imágenes: "Queríamos denunciar todos los gritos que escuchábamos. Había insultos y gritos que no tocaban a niños de menos de tres años".