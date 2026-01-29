Vecinos Casas Aisladas Gévora y Valdebótoa vuelven a casa tras evacuación con "incertidumbre"

Alrededor de 350 vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, pedanías de Badajoz, han podido regresar a sus viviendas tras la evacuación preventiva por la crecida del río tras la borrasca 'Kristin'. Un retorno recibido "con mucha alegría" aunque marcado por la "incertidumbre", según ha explicado el vecino de Casas Aisladas de Valdebótoa, Antonio Sucuenca González, quien describió la situación como "muy alarmante" y recordó que estos episodios obligan a "tener que salir, hacer maletas" y movilizar a los animales, que "son parte de la familia".