Los vecinos de Cebolla ponen rostro a la vida en los pueblos tras el verano

Madrid, 15 de octubre de 2026. ¿Qué mantiene vivo a un pueblo cuando terminan las fiestas y el verano? Los vecinos de Cebolla, una localidad de unos 3.500 habitantes de la provincia de Toledo, tienen la respuesta. Tras la época estival, recuperan su ritmo cotidiano y hacen comunidad los 365 días del año, dando vida a los pueblos. Durante todo el año, son los vecinos, las asociaciones y los colectivos locales los que mantienen viva la actividad del municipio. La vitalidad marca su día a día, son gente optimista, con energía, amor por lo que hacen y ganas de vivir. Precisamente, poner en valor esa vida cotidiana y a las personas que la hacen posible es el objetivo de una iniciativa impulsada por Babaria. La marca ha elegido Cebolla para dar voz a sus vecinos y convertirles en protagonistas de la nueva campaña vinculada a su champú de cebolla, aprovechando la coincidencia entre el nombre de la localidad y el producto. Una comunidad que encuentra en la cercanía, la participación y las relaciones entre vecinos una forma de vivir el día a día y ganas de disfrutar. Una realidad que permite descubrir la vida en los pueblos más allá de los meses de verano y las celebraciones patronales.