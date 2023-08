Vecinos de Martutene se sienten "abandonados" ante amenazas de 70 individuos que ocupan un edificio

Vecinos de San Sebastián denuncian que están siendo víctimas de atracos, amenazas e insultos por parte de entre 60 y 70 individuos "muy problemáticos" que desde hace más de un año viven en un edificio abandonado del barrio de Martutene. "Parece que de verdad tiene que haber sangre para que nos oigan. No se está haciendo nada, estamos abandonados", ha lamentado una de las afectadas. "No es que nos sintamos desprotegidos, es que ya nos empezamos a sentir insultados. Te sientes insultado cuando reclamas seguridad y no te hacen caso y sigue todo igual", ha añadido otro vecino.