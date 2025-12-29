Vecinos de Pobla Llarga y Carcaixent explican el "susto" que vivieron por temporal de lluvias

Los vecinos de las localidades valencianas de Pobla Llarga y Carcaixent explican el "susto" que vivieron por el temporal de lluvias que se registró este domingo y que provocó el desbordamiento del barranco de Bartxeta a su paso por estas localidades. La Guardia Civil evacúo de forma preventiva a un total de 38 personas residentes en la calle Levante, a escasos metros del barranco. Algunos de los vecinos desalojados explican que vivieron la situación con temor, tal y como señala una mujer que recuerda que sus hijos se asustaron al ver "cómo salía el agua del barranco y entraba en casa". La propietaria de un bar de la pedanía de Cogullada en Carcaixent, que ha quedado inundada tras el episodio de lluvias que azotó la provincia de Valencia, ha explicado que al llegar a su local este lunes era "todo barro" y se ha mostrado abatida tras "todo el desastre".