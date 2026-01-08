Venezolanos en C.Valenciana confirman que Edmundo González recogerá Premio Broseta en Valencia

La presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España Comunitat Valenciana, Mary Ponte, sobre el hecho de que el que fuera candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a València el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, ha confirmado que este evento "ya estaba planificado" y que González "vendrá". "Vive en Madrid y lo tendremos aquí recibiendo ese premio", ha ratificado. Ponte ha asegurado que le han "confirmado que vendrá" a València Edmundo González, quien ha apuntado que ya ha estado "en otras ocasiones" en la ciudad, pero no así Maria Corina Machado, que permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz.