La venta de flores para el Día de Todos los Santos "aumenta entre un 15 y un 20%"

Los comercios de flores registran su mayor explosión del año en la semana del 25 al 31 de octubre, con un incremento de facturación que "aumenta entre un 15 y un 20%".Floristas aseguran que, por lo general, predominan flores blancas para los difuntos, "aunque hay gente que desea ramos coloridos". Las flores más demandadas son "claveles, rosas y girasoles, aunque hay gente que las prefiere secas porque así duran todo el año en el cementerio", destacan. Respecto a los gustos, se mantienen las mismas tradiciones, "no hay ninguna novedad". "No nos sobran flores, la floristería queda vacía", afirman.