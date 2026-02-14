Las ventas de disfraces por carnaval caen debido a unas fechas tempranas y al mal tiempo

Los madrileños ultiman sus compras para celebrar Carnaval con productos como disfraces, maquillaje y complementos. Sin embargo, este año debido a que el Carnaval es "muy pronto", las ventas han dismiunido notablemente. Vicky, encargada de carnaval de la tienda Maty, ha lamentado que "la venta ha disminuido bastante" este año debido a que "el carnaval ha pillado súper pronto" y a que "la gente se está recuperando todavía de la cuesta de enero". Además, ha explicado que "el tiempo no ha acompañado nada" y que "la gente está de capa caída, como el tiempo".