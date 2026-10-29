Viajeros de Bilbao lamentan retrasos por huelga de maquinistas, aunque respaldan sus exigencias

Bilbao, 29 de octubre de 2026. Los viajeros de Cercanías y tren en Bilbao han lamentado los retrasos por la huelga de maquinistas, aunque han respaldado exigir más seguridad tras el siniestro de Toledo. En la estación de Abando-Indalecio Prieto, la jornada de movilizaciones ha generado malestar entre los viajeros debido a las largas esperas y la alteración de sus rutinas laborales, si bien gran parte de ellos comprende el fondo de las reivindicaciones de la plantilla. "Hay que pensar en nosotros, que somos los trabajadores y necesitamos movernos", ha señalado uno de los afectados por las cancelaciones, mientras que otros viajeros han optado por la empatía al advertir de que la seguridad en las vías "no tiene que ser una reclamación, tiene que ser un hecho".