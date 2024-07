Viajeros, molestos por la caída de Microsoft: "Lo están haciendo todo a mano"

Algunos viajeros han manifestado las molestias que les está causando la caída mundial de Microsoft y han relatado que a través de Internet han recibido notificaciones en las que les indicaban el retraso en sus vuelos de más de una hora, por ejemplo, para ir a Barcelona pero "prefiero que se retrase una hora a morir en el vuelo", mientras que una viajera con destino a El Cairo no ha querido facturar su maleta porque tiene que coger varios vuelos y por miedo a perderla "porque no me da tiempo"; otros se han encontrado con problemas a la hora de obtener la tarjeta de embarque y la facturación debido a la caída en los sistemas informáticos, por lo que en el aeropuerto de Sevilla lo están haciendo "todo a mano".