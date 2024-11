Víctimas de abusos piden al PP apoyo para que no prescriban los delitos de pederastia

Víctimas de abusos sexuales han pedido al PP su apoyo este martes frente al Congreso de los Diputados para que los delitos sexuales contra menores no prescriban. "No queremos que esta ley se apruebe por la mínima por el bloque de investidura. Exigimos, pedimos un gran acuerdo de Estado, que el PP se sume a la medida. No se entendería otra cosa", ha asegurado en declaraciones a medios el impulsor de la iniciativa y el primer denunciante de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.