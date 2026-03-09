Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos piden llevar la memoria a las aulas

Madrid, 9 de marzo de 2026. Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos han protagonizado este lunes el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un mensaje común en el que han reivindicado el proyecto educativo que lleva la memoria a los centros educativos y que sirve para recordar que "la violencia nunca es la solución". "Las víctimas del terrorismo sois un actor activo y fundamental en la generación de una sociedad española cada vez más resiliente frente al terrorismo y el extremismo violento", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.