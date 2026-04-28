El videojuego que ayuda a identificar señales tempranas de deterioro cognitivo cumple un año

Madrid, 28 de abril de 2026. Identificar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo: este es el objetivo del videojuego 'The Mind Guardian', un proyecto impulsado por Samsung en colaboración con la Universidad de Vigo. Esta herramienta, que pone la tecnología y la IA al servicio de la prevención en salud cerebral, acaba de cumplir un año. La herramienta, que está dirigida a personas mayores de 55 años sin síntomas evidentes, se apoya en más de una década de investigación y ha mostrado una precisión cercana al 97%. Más de la mitad de los españoles descuida hábitos clave para la salud cerebral. La Sociedad Española de Neurología, que avala esta herramienta, recuerda que el 90% de los ictus y hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse. En este contexto, The Mind Guardian quiere convertirse en una llamada a la concienciación sobre la salud cerebral. El proyecto pone el foco en la importancia de la prevención, del autocuidado y de los hábitos saludables.