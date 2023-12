Vilagrà reprocha al PSC que sus líneas rojas de Presupuestos sean "los proyectos de siempre''

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha reprochado al PSC que sus líneas rojas para los Prespuestos de 2024 sean "los macroproyectos de siempre", como la B-40, la ampliación del Aeropuerto y el Hard Rock. "Es curioso que no ponga como línea roja, por ejemplo, reducir la pobreza infantil, o la emergencia climática, o las desigualdades", ha replicado la consellera este miércoles a una interpelación sobre proyectos estratégicos en el pleno del Parlament presentada por la portavoz socialista en la Cámara catalana, Alícia Romero. La consellera también ha pedido a los socialistas "altura de miras y que formen parte de la solución, no del problema" en temas como la sequía, y ha añadido que tener proyectos estratégicos también es tener presupuestos. "¿Realmente les preocupa la sequía? Si realmente les preocupa, unan esfuerzos, porque haciendo mesas de sequía de su gobierno imaginario como si fuese un juego simbólico de P3, así no vamos a ninguna parte", ha criticado la consellera, en alusión al conocido como 'Govern alternatiu' del PSC. (Fuente: Parlament Catalunya)