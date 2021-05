La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que Ignacio Aguado "no se va a ir al PP porque no es del PP", e insiste en que muchos políticos "venimos de la sociedad civil y tenemos un trabajo fuera", por lo que "no tenemos que aferrarnos a un cargo en política". Además, ha asegurado que "le tiene mucho cariño" y "le va a ir bien" en su nuevo camino.