La Virgen del Rocío vuelve a su altar a las 13,05 horas tras diez horas por la aldea

Almonte (Huelva), 25 de mayo de 2026. La Virgen del Rocío ha vuelto a su altar a las 13,05 horas de este Lunes de Pentecostés, tras atravesar a las 12,56 horas el dintel de la Ermita de cara a sus fieles y después de recorrer durante diez horas la aldea, en Almonte (Huelva). Un recorrido que ha realizado en un tiempo parecido al del año pasado, cuando salió a las 02,42 horas y regresó a su templo a las 12,32 horas --ambas más cortas que la procesión de 2024, cuando salió a las 02,56 y culminó a las 14,19 horas--.