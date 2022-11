La vitamina C del Kiwi, clave para combatir la astenia otoñal

La llegada del otoño y el cambio horario supone un desgaste de energía para muchas personas, que puede ir acompañada de fatiga, falta de vitalidad y, en algunos casos, hasta de tristeza. Es lo que los expertos denominan astenia otoñal. Para combatirla una de las claves es, según los profesionales, mantener una alimentación equilibrada en la que vitamina C y el kiwi tienen un papel fundamental.Los expertos recuerdan que las personas no pueden sintetizar y acumular la vitamina C, por lo que sólo la pueden obtener a través de la alimentación. Los alimentos enteros, como la fruta, son los más adecuados. Desayunar de manera equilibrada es otro de los consejos de los especialistas para evitar la fatiga propia del otoño. Tomar regularmente la primera comida del día está asociado, según los expertos, a sentir menos estrés, depresión y malestar mental. Incorporar las frutas en el desayuno es una buena opción por su aporte de vitaminas.Con el objetivo de facilitar la incorporación del kiwi en la dieta, Zespri ha elaborado un recetario con propuestas originales para conseguir la vitamina C necesaria para mantener la vitalidad en otoño.