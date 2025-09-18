Vithas inaugura su primer hospital en la provincia de Barcelona

El grupo hospitalario Vithas ha inaugurado el nuevo Hospital Vithas Barcelona, el primer centro hospitalario de la compañía en la provincia de Barcelona, ubicado en Esplugues de Llobregat. Con más de 39.000 metros cuadrados, este complejo contará con 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, 14 quirófanos y un servicio de urgencias 24h. El nuevo hospital abrirá sus puertas a los pacientes la segunda quincena de octubre. El acto de inauguración ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; el subdelegado del Gobierno de España, José Crespín, y el alcalde de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz. Además, también han asistido personalidades del tejido empresarial y del ecosistema sanitario catalanes que han podido visitar las nuevas instalaciones. El Hospital Vithas Barcelona persigue el objetivo de convertirse en un referente en la sanidad catalana. Ubicado en una de las zonas con mayor dinamismo en el Baix Llobregat, este centro será el vigesimosegundo hospital de la compañía en España y el quinto equipamiento del grupo en Catalunya. El nuevo hospital busca ofrecer a los pacientes una atención basada en la proximidad y la humanización mediante su oferta asistencial integral, tecnología diagnóstica de última generación y un equipo que llegará a contar con más de 1.800 profesionales.