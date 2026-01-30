Vivienda destaca que Cataluña ayuda 10 veces más a caseros que no pueden desahuciar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este viernes en el Congreso que Cataluña es la Comunidad Autónoma que ha destinado más dinero en ayudas a los caseros con desahucios suspendidos enmarcadas en el fondo de compensación a arrendadores, en algunos casos hasta diez veces más que comunidades gobernadas por el PP. En el turno de réplica, la ministra ha recordado que la gestión de estas ayudas depende de las comunidades autónomas y hasta el momento la que más ha pagado ha sido Cataluña, con 8,1 millones de euros. Las siguientes son Baleares, con 740.000 euros; Aragón, con 312.000 euros; y Galicia, con 33.000 euros.(Fuente: Congreso)