'Las voces que no pueden callarse', una campaña para concienciar sobre mujeres y niñas afganas

La asociación Netwomening, junto con la agencia creativa Innocean Spain, han lanzado la campaña 'Las voces que no pueden callarse', una iniciativa que denuncia la grave situación que viven las mujeres y las niñas en Afganistán. Presentada el pasado miércoles 28 de enero, la campaña busca concienciar sobre el maltrato sistemático y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas afganas, quienes han sido relegadas a ciudadanos de segunda clase por parte del régimen talibán.(Fuente: Europa Press / Innocean Spain)