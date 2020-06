Cómo volver al bar de una manera responsable y saludable

La nueva normalidad nos plantea algunos interrogantes a la hora de volver a nuestro bar de toda la vida. Una de las preguntas que más se hacen ahora los españoles es de qué manera pueden disfrutar de una cerveza minimizando a su vez el riesgo de contagio.Y no debemos olvidarnos de otra clave para evitar riesgos.Con motivo del Día Mundial de la Tapa, los expertos quieren concienciar sobre la importancia de cuidar de nuestra salud y de las personas que nos rodean a la hora de volver a disfrutar de algo tan nuestro como es tomar una cerveza.Además, no debemos olvidar acompañar nuestra cerveza con una tapa o pintxo, a poder ser que tenga poco aporte calórico y gran valor nutricional.La cerveza es una bebida fermentada con baja graduación y pocas calorías elaborada con ingredientes naturales como la cebada, el lúpulo y el agua. Además, es una alternativa a considerar siempre que no se exceda del equivalente a un máximo de 2-3 cañas al día en el caso de los hombres y 1-2 en el caso de las mujeres. En esta nueva normalidad nos sobran los motivos para brindar con una cerveza, pero no olvidemos hacerlo siempre con moderación y extremando la precaución. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)