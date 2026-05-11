Vox acusa a Sánchez de usar el despliegue por el brote como "una cortina de humo"

Madrid, 11 de mayo de 2026.
Vox ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de usar el despliegue por el crucero con pasajeros infectados por hantavirus como "una cortina de humo" para tapar los escándalos de corrupción que le rodean. El portavoz del Comité de Acción Política, José Antonio Fuster, ha dicho que ha visto ya muchas operaciones de "cortina de humo" como ésta y que Vox va a estar "muy vigilante" para que este Gobierno no vuelva a poner "en peligro" a los españoles, como ocurrió con su gestión de pandemia del coronavirus.
(Fuente: Vox)