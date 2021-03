El Comité Ejecutivo Nacional de Vox designará este miércoles a Rocío Monasterio como candidata a las elecciones de la Comunidad de Madrid, a las que aseguran que salen a ganar aunque su objetivo no es ocupar "carguitos". Por ello, no exigirán formar parte del Gobierno que salga de las urnas si su lista no es la más votada por los ciudadanos. Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.