Vox avisa de "consecuencias" para mujeres por la regularización de migrantes

Vox ha avisado de que las mujeres "pagarán las consecuencias" de la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a los de Santiago Abascal de representar el "trumpismo" en España. "Consecuencias que se verán aumentadas con la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales. Medio millón, sí, medio millón. Sin controles suficientes, sin garantías, sin pensar en la seguridad de los ciudadanos y aún menos en la seguridad de las mujeres. Regularizar en masa, señora ministra, no es protegerse, es rendirse. Y somos las mujeres las que pagamos las consecuencias", ha alertado la senadora de Vox, Paloma Gómez.(Fuente: Senado)