El portavoz adjunto de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido al PP que "no cuenten" con su formación para llegar a acuerdos hasta que no pongan fin a los pactos con Pedro Sánchez, entre ellos, el reparto de menores migrantes no acompañados, que ha tildado de "auténtica aberración".(Fuente: Congreso)