Vox dice que ahora está "en la oposición" y que no garantizará "ninguna estabilidad" a Mazón

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha constatado que su grupo ahora está "en la oposición" en el parlamento valenciano tras su salida del gobierno autonómico con el PP y, por tanto, no puede "garantizar ninguna estabilidad". "Si el gobierno de Carlos Mazón hace las cosas bien, tendrá nuestro apoyo. Si no las hace bien, según el programa de Vox, pues evidentemente no lo tendrá". En cuanto a si la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debería dejar su puesto al estar el grupo en la oposición, ha instado a "preguntar a ella" y ha recordado las palabras del líder de su partido, Santiago Abascal, de que "una cosa son los gobiernos y otra cosa son las instituciones".