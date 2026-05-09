Vox mantiene sus actos tras la muerte de dos guardias civiles

Jaén, 9 de mayo de 2026. El candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que su formación no haya suspendido sus actos de campaña, a diferencia de otros partidos como el PP y el PSOE, que han paralizado su actividad electoral tras el fallecimiento de los dos guardias civiles en Huelva durante un operativo contra el narcotráfico, y ha afirmado que "nos quieren callados" y que "lo que hay que suspender son las políticas del gobierno mafioso y corrupto de nuestra nación". Además, ha señalado que frente al narcotráfico "no hay más alternativa: o prisión o al fondo del mar".