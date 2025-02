La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha insistido este martes en que su formación no respaldará los presupuestos de las comunidades autónomas en las que gobernaba en coalición con el PP si no se produce una "ruptura" en las políticas en las que, a su juicio, coinciden con los socialistas, entre las que cita la memoria histórica o las medidas contra la violencia machista. "No son amenazas, seríamos profundamente hipócritas", ha asegurado.(Fuente: Congreso)

