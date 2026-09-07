Witkoff destaca los "progresos sustanciales" logrados en su visita a Moscú y Kiev

Madrid, 7 de septiembre de 2026. Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes de que se han logrado "progresos sustanciales" durante las visitas que ha realizado durante el pasado fin de semana a Moscú y Kiev con vistas a la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra. "Se han conseguido progresos sustanciales, como un avance para la programación de nuevas conversaciones trilaterales", ha explicado en un mensaje Witkoff, que ha estado acompañado en sus visitas por el también enviado y yerno de Trump Jared Kushner. (Fuente: Volodymyr Zelenskyy/Kremlin/Steve Witkoff)