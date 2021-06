El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que admite que los indultos a presos del 'procés' pueden "aliviar el conflicto" y que la vía unilateral no es viable, es "un paso positivo" y va en la dirección "correcta" de "buscar puntos de encuentro". "No hay opción alternativa al diálogo ni a la política que no lleve a mayor enfrentamiento, confrontación y esterilidad", ha aseverado Puig.