La Xunta empieza a coordinarse de cara al eclipse solar, que será "único"

La Xunta de Galicia ha constituido este miércoles la comisión interdepartamental que se encargará de coordinar todos los trabajos en relación al eclipse solar del 12 de agosto, entre los que se encuentra la elaboración de un plan de seguridad y movilidad, que fue requerido por el Ministerio de Ciencia a las comunidades."Se van a producir muchos desplazamientos de gente que va a querer ver un episodio que la última vez que se produjo fue exactamente en el siglo XVIII, por tanto va ser la única vez en la que podremos ver", ha valorado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios tras la primera reunión.(Fuente: Xunta de Galicia)