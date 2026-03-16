La Xunta inicia la tramitación de la futura ley de transformación digital del Sergas

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2026. El Consello de la Xunta ha acordado este lunes iniciar la tramitación de la futura ley de transformación digital del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que busca regular la tecnología en el ámbito sanitario y reforzar la ciberseguridad en todos los procesos, "garantizando un uso seguro, ético y responsable". Así lo ha avanzado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en rueda de prensa tras reunión semanal del Ejecutivo autonómico. (Fuente: Xunta de Galicia)