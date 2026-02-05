La Xunta invertirá 150 millones adicionales hasta 2028 en la financiación del SAF

La Xunta invertirá hasta el año 2028 un total de 150 millones de euros adicionales en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con lo que asumirá, al final del periodo, un pago de 18 euros por hora del servicio, frente a los 12 euros por hora actuales. Así lo refleja el nuevo acuerdo de financiación de este servicio alcanzado entre la Xunta y la Fegamp, y que han rubricado este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y el líder de la Fegamp, Alberto Varela.(Fuente: Xunta de Galicia)