La Xunta se personará ante el TC por la suspensión de la normativa eólica y de dependencia

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes que el Gobierno gallego se persone ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de Galicia ante la suspensión de la normativa eólica y de dependencia, después de que el tribunal admitiese a trámite el recurso del Gobierno central contra los cambios legales que, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025, introducía en estas normativas. Así lo ha avanzado el titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, en rueda de prensa, donde ha tachado la decisión del Gobierno de recurrir estas medidas de "injusta, contraproducente y perjudicial".