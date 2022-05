Xúquer Viu defiende el Júcar y la Albufera para que no se conviertan "en una cloaca"

La plataforma Xúquer Viu ha defendido este jueves, en una concentración frente a las puertas del Palau de la Generalitat Valenciana, que se preserven los ecosistemas del río Júcar y la Albufera de Valencia para que "no se conviertan en una cloaca". Así lo ha destacado el portavoz de esta organización, Paco Sanz, quien ha querido mostrar su satisfacción ante la decisión del Gobierno de no haber trasvasado agua del río Júcar a Almería a través de una concesión en la Acequia Real. "No podemos vender nuestro agua, es inaceptable porque son ecosistemas que ya están bastante sobreexplotados", ha asegurado Sanz.

