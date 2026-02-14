Ya está aquí el Carnaval, que presenta un descenso de ventas por el mal tiempo

Ya está aquí el Carnaval, una de las fechas más esperadas por los amantes de los disfraces, que cada año echan a volar su imaginación para sorprendernos con sus mejores ideas. Uno de los lugares de nuestra geografía donde más se vive el Carnaval es en las Islas Canarias, donde este viernes ha tenido lugar la Cabalgata Anunciadora, como pistoletazo de salida a 10 días de fiesta y diversión. Y es que los tinerfeños tendrán hasta el próximo 22 de febrero un variado programa de actividades para celebrar por todo lo alto esta festividad. (Fuente: Europa Press / Acfi Press)