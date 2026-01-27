Yolanda Díaz: "El PP, una vez más, ha golpeado a los pensionistas de nuestro país"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado contra el Partido Popular a la salida del pleno extraordinario del Congreso donde los populares han sumado sus votos a Vox y a Junts para tumbar el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. Al respecto, la vicepresidenta ha asegurado que "el PP, una vez más, ha golpeado a los pensionistas de nuestro país".(Fuente: Congreso)