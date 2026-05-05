Zapatero pide al PSOE-A votar a Montero con gratitud y apelando a sus convicciones.

Huelva, 5 de mayo de 2026. El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este martes las "convicciones", la historia y la trayectoria del PSOE para pedir el voto el próximo 17 de mayo a la candidatura que encabeza la líder socialista María Jesús Montero para presidir la Junta, y para ello ha recordado con "gratitud" la contribución del PSOE andaluz a las "inmensas mayorías" que su partido consiguió en elecciones como las de 2004 y 2008, que le permitieron ser investido en dos ocasiones como jefe del Ejecutivo. (Fuente: PSOE-Andalucía)