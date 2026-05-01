Zapatero reivindica la Andalucía que "construyó el PSOE" y advierte: Vox y PP la misma cosa es

Cártama (Málaga), 1 de mayo de 2026. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado la Andalucía "moderna, avanzada" que "construyó el PSOE" y ha advertido de que "Vox y PP la misma cosa es". Así lo ha señalado Zapatero en Cártama (Málaga) en un acto de campaña junto con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar; y el alcalde, Jorge Gallardo. Según la organización, han asistido 1.800 personas y además unas 400 personas han estado fuera del recinto. (Fuente: PSOE)