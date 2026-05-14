Zapatero reivindica los gobiernos de Chaves y Griñán en la Junta de Andalucía

Cádiz, 14 de mayo de 2026. El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este jueves la labor que los gobiernos de la Junta que presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán realizaron en Andalucía, así como ha realizado un llamamiento directo al electorado progresista a apenas tres días de las elecciones autonómicas andaluzas de este domingo, para que se decanten en las urnas por el PSOE-A como el partido que "tiene fuerza". (Fuente: PSOE Andalucía)