Zaplana: "No he cometido ninguna ilegalidad en la administración que tuve el honor de presidir"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha aprovechado la última palabra en el juicio del caso Erial para defender lo que ha mantenido desde que fue detenido: "No he cometido ninguna ilegalidad ni he tenido dinero en el exterior. Jamás lo he tenido". Así lo ha reiterado a su salida de la Ciudad de la Justicia, al tiempo que ha asegurado que este jueves han concluido "unos días duros, largos y complicados, pero de eso se trataba". Zaplana ha señalado que concluye este juicio "bien" porque "hemos hecho lo que teníamos todos que hacer" y ha vuelto a destacar que él no ha cometido "ninguna irregularidad" en la administración que tuvo "el honor" de presidir.