Zupiria dice que la carga de la Ertzaintza en Loiu fue "provocada" por "agresiones"

Vitoria, 26 de mayo de 2026. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la intervención de la Ertzaintza del pasado sábado durante el recibimiento en Loiu (Bizkaia) a miembros de la Flotilla Global Sumud fue "provocada" por una "agresión" previa a un agente, si bien ha reconocido que su departamento "debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones de otra manera". Según ha apuntado, la investigación interna en torno a los hechos determinará si la actuación policial "se ajusta a las instrucciones y pautas" del cuerpo y si el uso de la fuerza fue "proporcional". (Fuente: Parlamento Vasco)